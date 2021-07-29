Джакарта, 29 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяхджанто выразил свой гнев по поводу совершенного солдатами акта насилия в отношении жителя Папуа, сообщает Kompas.

U.S. Department of Defense Индонезийские и американские солдаты

Хади Тьяхджанто поручил немедленно уволить офицеров, причастных к инциденту, включая командира авиабазы в Папуа.

Увольнение стало следствием инцидента с применением насилия, совершенного двумя солдатами ВВС Индонезии, в отношении жителя с ограниченными возможностями в Папуа.

Видео, на котором солдат ВВС Индонезии наступает на голову задержанного гражданина, стало вирусным в социальных сетях. На видео продолжительностью 1 минута 20 секунд видно, как двое мужчин в форме ВВС Индонезии с применением силы задерживают жителя Папуа.