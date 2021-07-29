Элиста, 29 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Калмыкии стали 473 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся сложной. Ежедневно в Калмыкии выявляют более 100 носителей инфекции.