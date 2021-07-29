Тбилиси, 29 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Заявление бывшего заместителя министра иностранных дел России, главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина о готовности российской стороны обсудить вопрос возобновления авиасообщения с Грузией стало причиной очередных волнений умов «прозападного» грузинского общества, представители которого не замедлили высказать свое беспокойство в социальных сетях. Причем увязали это заявление Карасина с объявленным в этот же день решением правящей партии Грузии «Грузинская мечта». Она обвинила оппозицию в невыполнении соглашения, подписанного 19 апреля по инициативе председателя Евросовета Шарля Мишеля, и заявила об аннулировании этого документа. Соглашение ставило «Грузинской мечте» условие: набрать на местных выборах 2021 года не менее 43% голосов, в противном случае она будет обязана в 2022 году провести досрочные парламентские выборы.

RonnyK Грузия

«Как подозрительно совпало нарушение «Мечтой» документа от Шарля Мишеля и заявление Карасина о возможном восстановлении полетов в направлении России…» — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский банкир Мамука Хазарадзе, который после проблем с властями из-за дела об отмывании незаконных доходов ушел в политику, основал партию «Лело» и даже попал в парламент нового созыва.

«Подозрительно это было бы 9 лет назад. Сейчас это закономерность!» — подтвердила сомнения Хазарадзе пользователь Н.К.

«Это полная люстрация «Мечты» в глазах Европы и США», — поддержал ее автор поста.

«Радоваться вы должны. «Мечта» вашу игру играет, открывает вам путь к власти», — вмешалась в беседу Н.Б.

«Так и не настало время люстрации, чтобы мы отдохнули от изменников», — с сожалением отметила Н.Н.

«Надо объединиться. Иного выхода нет. Я не помню, чтобы когда-либо наша страна стояла перед таким испытанием», — встревожено добавила Л.Г.

Среди прокомментировавших пост Хазарадзе пользователей нашлись и его противники, припомнившие банкиру его прошлые грехи и осыпавшие его и его соратников по партии неприятными слуху эпитетами вроде «убийцы, мошенники, воры, ненавистники Грузии и враги народа, обманщики и коррумпированные существа». Но от выражения позиции в отношении России воздержались.

«Полным ходом в Россию. Напуганная «Грузинская мечта» совершает непристойности. И, конечно, в тесной координации с Россией. Если Европа закроет нам границы, а Россия откроет, мы станем губернией», — предсказал пользователь Д.Г.

«Закрытие неба России — это попытка целенаправленной полной оккупации, и прекращение прямых рейсов, и назначение с самого начала служило так называемому привязыванию Грузии к России. Чтобы мы были зависимы от нее. Поэтому и контролируют грузинские компании искусственно, финансированием других низкобюджетных авиакомпаний, чтобы выполнить план России», — поделилась своими рассуждениями пользователь М.Ч.

«А что здесь подозрительного? С самого начала было ясно, что это часть одного плана. Бидзина (Иванишвили, грузинский олигарх, учредитель партии «Грузинская мечта») делает всё для того, чтобы Запад окончательно отказался от этой страны, и мы стали губернией России», — подчеркнул Н.Б.