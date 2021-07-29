Уфа, 29 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Государственные награды передовикам строительной отрасли Башкирии вручил глава республики Радий Хабиров на выездном заседании ассоциации застройщиков региона. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что III выездное заседание ассоциации застройщиков республики прошло на площадке строящегося в центре Уфы жилого комплекса «Империал».

"К 2030 году республика должна вводить не менее 4 млн кв. м жилья в год. Только в Уфе надо построить несколько мостов, новые школы на 117 тысяч мест. Сейчас по вводу жилья республика идёт очень хорошими темпами. За первое полугодие рост — более чем на четверть. Если сохраним такую динамику, то сможем решить эту ответственную задачу», — заявил Хабиров.

Также глава региона обозначил проблемы строительной отрасли: резкое увеличение цен на строительные материалы и обманутые дольщики. Согласно данным на конец июля в республике насчитывается 125 долгостроев.

«Эти проблемы мы постепенно решаем и не снимаем их с нашей рабочей повестки», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены досрочно переселить жильцов аварийных домов.