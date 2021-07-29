Элиста, 29 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки выявили 118 новых носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 29 июля. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в госпиталях получают 795 пациентов с COVID-19, из них 32 человека находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 3 319 жителей Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 24 702 человека. Выписаны с выздоровлением 21 654 пациента.