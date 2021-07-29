Краснодар, , 09:18 — REGNUM Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин побывает 29 июля в Краснодарском крае. О поездке вице-премьера в регион в социальных сетях сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Кубань будет первым регионом, который Хуснуллин посетит в качестве куратора Южного федерального округа.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Краснодаре Марат Шакирзянович проведёт ряд совещаний, в том числе по социально-экономическому развитию юга и Кубани, а также мы осмотрим несколько социальных и дорожных объектов краевого центра», — сообщил о программе поездки Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин определил среди своих заместителей кураторов федеральных округов. Виктория Абрамченко курирует Сибирский ФО, Татьяна Голикова — Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко — Центральный ФО, Александр Новак — СКФО, Юрий Борисов — Уральский ФО, Марат Хуснуллин — Южный ФО, Дмитрий Чернышенко — Приволжский ФО, Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ.