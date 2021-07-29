Иркутск, 29 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Детские сады, школу и поликлинику возведут на территории бывшего ИВАТУ, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в преддверии посещения комплекса председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Kremlin.ru Игорь Кобзев

«Моя задача, чтоб была построена школа, четыре детских сада, стадион и поликлиника», — рассказал Кобзев корреспонденту ИА REGNUM. Предназначение остальных территорий бывшего военного городка, переданных городу, по словам Кобзева, будет определена в ходе общественных слушаний.

Мишустин прибыл в Иркутскую область в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Перед прибытием в Иркутск он посетил Курильский остров Итуруп, Сахалин и Комсомольск-на-Амуре.