Магадан, 29 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Магаданской области 29 июля, в то время как остальные регионы Дальнего Востока плавятся от жары, выпал снег.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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«Суровое магаданское лето. В Хасынском округе 29 июля пошел снег. Видео с зимними осадками сняли на перевале «Дедушкина лысина», — пишет телеграм-канал NewsOfYakutia.

На прикрепленном к сообщению видео — автомобильные дворники не справляются с мокрым снегом. Автор приглашает всех на перевал «играть в снежки и лепить снежную бабу».

Практически весь июль в регионах ДФО воздух прогревался до аномальных температур — от 35 градусов и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее тёплым временем года для Центральной России являются последние дни июля и начало августа. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.