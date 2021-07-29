Сухум, 29 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 167 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 28 июля в ходе 517 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 301 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 76 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 21 579 носителей SARS-CoV-2. Из них 17 235 признаны выздоровевшими, в том числе 72 — за последние сутки. Всего в стране скончались 300 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 27 июля в Абхазии выявили 167 новых носителей коронавируса в результате 495 исследований. Выздоровевшими медики признали 245 человек.

Стоит отметить, что в Абхазии в последние недели растут темпы распространения коронавируса. Руководство республики в конце июля попросило помощи у Москвы. В Абхазию планируется направить передвижной госпиталь Минобороны России.