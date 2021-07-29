Тутаев, Ярославская область, 29 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В посёлке Константиновский Ярославской области мужчину, копавшего колодец, насмерть засыпало землёй. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета России по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Сообщения о случившемся сначала появились в социальных сетях днём 27 июля. Очевидцы рассказали, что двух рабочих, копавших колодец, засыпало землёй — внезапно обрушилась одна из стенок. Мужчин пришлось откапывать — один из них погиб. Смерть рабочего подтвердили вечером в следственном комитете.

«27 июля текущего года двое мужчин осуществляли работы по проведению коммуникаций на придомовой территории частного дома в поселке Константиновский Тутаевского района Ярославской области. В ходе проведения работ, когда 51-летний мужчина спустился в выкопанную траншею, произошло обрушение стенки траншеи, в результате чего мужчину засыпало пластом обрушившегося грунта. От полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По факту гибели человека проводится проверка.