Лхаса, Китай, 29 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Тибетского автономного района на юго-западе Китая вырос на 140% в годовом исчислении в первой половине 2021 года, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Лхаса

Импорт и экспорт региона достигли суммарно 1,98 млрд юаней (около $304 млн) за первые шесть месяцев, говорится в заявлении таможни Лхасы. Сотрудник таможни Лхасы Юань Цзиньтао заявил, что спрос на производство и потребление в Тибете был высоким в период с января по июнь благодаря эффективной борьбе с эпидемией, в то время как спрос на мировую торговлю также вырос с восстановлением мировой экономики.

В первом полугодии регион торговал с 54 странами и регионами по всему миру. Согласно актуальны данным, Германия была крупнейшим торговым партнером Тибета в этот период, а объем торговли с ней вырос почти в 430 раз и составил 947 млн юаней.

В число импортируемых товаров из региона вошла в основном высокотехнологичная продукция, стоимость импорта которой достигла 963 млн юаней. Экспорт же состоял в основном из трудоемких товаров, включая одежду и обувь.