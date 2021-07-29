Чебоксары, 29 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор 39-летнему жителю Красночетайского района, который так избил женщину, что её лицо было обезображено «до неузнаваемости». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстал 39-летний сельчанин. По версии правоохранителей, преступление было совершено в феврале 2021 года в селе Красные Четаи, на тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре отмечают, что обвиняемый, находясь в квартире и на лестничной площадке многоквартирного дома, нанёс не менее 187 ударов руками и ногами своей знакомой.

«От полученных травм, обезобразивших лицо до неузнаваемости, в том числе закрытой черепно-мозговой травмы, женщина скончалась на месте преступления», — говорят в надзорном ведомстве.

В следственном управлении СКР по Чувашии, которое вело предварительное расследование, уточняют, что жертвой стала 38-летняя сожительница обвиняемого, и в тот трагический день они были в гостях у знакомого. В ведомстве отмечают, что этому предшествовала ссора.

Ядринский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту жестокого избиения 47-летнего мужчины, у которого диагностированы множественные переломы рёбер. От полученных травм он скончался, в преступлении обвинили его жену.

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