Новосибирск, 29 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 19 по26июля 2021 годанаблюдалосьповышениепотребительских ценнадизельное топливо — на 0,5%, автомобильный бензинмарокАИ-98- на2%, АИ-95 — на 0,3%, АИ-92— на 0,2%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

На городских АЗСбензин марки АИ-92 можнобыло приобрести по цене от 43,80до 45,70 руб. за 1 литр, марки АИ-95- от 46,55 до48,35 руб., марки АИ-98- от 51,74 до 58, 00 руб., дизельное топливо- от 51,10 до53,05руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточняет, что на соответствующей неделе 2020 годана 0,3% выросли цены надизельное топливоиавтомобильный бензин марокАИ-92 и АИ-95. Цена набензин марки АИ-98 не менялась.