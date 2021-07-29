Пекин, 29 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. По данным центрального банка Китая, объем непогашенных кредитов, предоставленных китайскими микрокредитными компаниями, на конец июня составил 886,5 млрд юаней (около $136,9 млрд), сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Юань

К концу прошлого месяца в Китае насчитывалось 6 686 микрокредитных компаний, сообщил Народный банк Китая в онлайн-заявлении 27 июля. Микрокредиты в основном ориентированы на небольшие компании и группы населения с низкими доходами, нуждающиеся в деньгах. В последние годы Китай ужесточил правила для этого сектора, чтобы обуздать финансовые риски.

Данные центрального банка показывают, что в восточно-китайской провинции Цзянсу к концу июня насчитывалось 566 микрокредитных компаний, что является самым высоким показателем в любом регионе провинциального уровня по всей стране.