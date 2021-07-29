Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 28 июля открылся памятник врачам и медицинским сёстрам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

Yarregion.ru Памятник врачам, погибшим в пандемию

«Решение об установке памятника родилось внутри коллектива. Оно было принято еще в прошлом году. Мы понимали, что есть такой запрос от общества, медиков и благодарных пациентов. Очень хочется, чтобы было место, куда любой горожанин, сотрудник или ветеран больницы может прийти и почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с ковидом, а также поблагодарить тех, кто сейчас находится на боевом посту. Сегодня в нашей больнице 68 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На амбулаторном лечении — порядка 300 человек. Ежедневно мы берем около 100 мазков для выявления заболевания. Для нас борьба с эпидемией — это постоянная, кропотливая и опасная работа, которая может стоить и жизни, и ударить по здоровью», — рассказал главный врач больницы Кирилл Харчиков.

Всего в регионе от полученного на работе заражения коронавирусом погибли 11 медиков.

Памятник установлен на территории Переславской центральной районной больницы — 3 её сотрудника умерли от заражения коронавирусом во время работы с пациентами.