Пермь, 29 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидают четвертую волну коронавирусной инфекции. При этом перерыв между третьей и четвертой волнами может оказаться незаметным, считает внештатный советник губернатора по социальным вопросам Дмитрий Жебелев, информирует РБК.

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Ориентируясь на прошлогодний опыт, Жебелев обратил внимание, что во второй половине августа — сентябре количество социальных контактов растет, что приводит к росту заболеваемости. Прослеживается связь с началом учебного года в очном формате.

«Каким образом это сложится в новых обстоятельствах, когда есть новый более заразный вариант вируса и большое количество больных — предсказать невозможно», — сказал Жебелев. Вместе с тем он уверен в очередном росте заболеваемости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава краевого минздрава Анастасия Крутень заявила о сложной эпидбстановке в регионе и отказе от плановой госпитализации до нормализации обстановки.