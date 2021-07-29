Пекин, 29 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Китайская компания Da Vinci Dynamics представила новый электрический мотоцикл DC100. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Da Vinci Da Vinci DC100

Байк оснастили системой автопилотирования, которая позволяет транспортному средству следовать за водителем, если он решит прогуляться пешком. Кроме того, данная система позволяет байку самостоятельно балансировать во время движения.

Электромотор новинки обладает мощностью 135 л. с. и 850 Нм крутящего момента. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 17,7 кВт/ч. В городе на одном заряде такой батареи байк может проехать свыше 350 км, а на трассе при максимальной скорости — до 180 км.

Da Vinci DC100 уже доступен для заказа. Цена модели составляет 27,5 тысяч долларов (2 019 730 рублей).

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