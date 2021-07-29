* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 29 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на контрольно-пропускной пункт в районе Кузбахар на востоке провинции Нангархар. Об этом сообщает телеканал Ariana News.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Известно, что нападение было совершено в ночь на 29 июля. По данным телеканала, в результате атаки на полицейский участок правительственной безопасности погибли по меньшей мере восемь человек. Трое военных пострадали, пятеро боевиков в ходе столкновения были ликвидированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что миссия Соединённых Штатов и НАТО в Афганистане провалилась. Он подчеркнул, что ситуация в республике стремительно деградирует и «практически вышла из-под контроля властей, а талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) уже контролируют большую часть территории». Особое беспокойство вызывает усиление в стране позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил глава Минобороны РФ.