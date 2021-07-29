Пекин, 29 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Китайский фильм «Китайские врачи», рассказывающей о борьбе Китая с COVID-19, поднялся 28 июля на пятое место в чарте кассовых сборов Китая за 2021 год, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Китайские врачи из провинции Ухань

Совокупные продажи билетов превысили выручку, полученную шпионским дебютом китайского режиссера Чжана Имоу «Над обрывом» и популярной китайской драмы «Маленький красный цветок», достигнув 1,198 млрд юаней (около $184,51 млн) к 18:00 по местному времени 28 июля по данным кассового трекера Maoyan.

Это достижение также означает, что «Китайские врачи» стал третьим самым кассовым китайским фильмом этого года в прокате Поднебесной. В настоящее время восемь из десяти лучших фильмов по сборам в прокате Китая в этом году оказались китайского производства.

Китайские комедийные фильмы «Привет, мама» и «Детектив из Чайнатауна 3» лидируют в чарте с доходом 5,41 млрд юаней и 4,52 млрд юаней соответственно. Единственными двумя иностранными фильмами, покорившими в топ-10 по сборам в Китае, являются американские «жвачные» фильмы «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга», занявшие соответственно третье и четвертое места с 1,39 млрд юаней и 1,23 млрд юаней сборов.