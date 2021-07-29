Уфа, 29 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Мотоциклист погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Мотоциклист

По одной из версий, днём 28 июля на 1 км автотрассы Уфа — Оренбург автомобиль «Hyundai Solaris», за рулем которого находилась 55-летняя женщина, при развороте столкнулся с попутным мотоциклом «Suzuki».

Отмечается, что в этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 39-летний мотоциклист. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали четыре человека.