Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Отказ руководства правящей партии «Грузинская мечта» от соглашения от 19 апреля между грузинскими властями и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, указывает на то, что партия преследует только свои интересы. Об этом 28 июля сообщил член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш в соцсети Twitter.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Похоже, что партию волнует только её будущее, а не будущее страны. Грузинский народ заслуживает лучшего», — написал Риш.

Сенатор добавил, что поступок членов «Мечты» фактически является «отказом от ответственности».

Напомним, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.

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