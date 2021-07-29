Киев, , 09:10 — REGNUM Представители США и Украины согласовали три документа, которые подпишут во время встречи президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила 28 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Как сообщается, документы согласовали заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец и военный атташе посольства США на Украине Бриттани Стюарт.

В ходе встречи чиновники согласовали двусторонние документы, касающиеся сотрудничества стран в оборонной и космической сферах, обсудили украинские оборонные реформы, а также помощь США в развитии обороноспособности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не исключил, что встреча Зеленского и Байдена пройдёт «на повышенных тонах» из-за газопровода «Северный поток — 2».

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