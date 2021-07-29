Лжеследователи предлагают новосибирцам оформить кредит
Новосибирск, 29 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Новосибирское региональное управление СКР рассказало о жалобах граждан, которые сообщили о звонках якобы сотрудников ведомства. Лжеследователи предлагают «оформить кредитные обязательства для извлечения выгоды по уголовным делам».
«При этом при поступлении указанных звонков определяется номер телефона приёмной руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, — уточнили в СКР. — Обращаем особое внимание жителей Новосибирской области, что сотрудники органов Следственного комитета, а также иных организаций не вправе требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств, это противозаконно и противоречит действующему законодательству Российской Федерации».
Новосибирцев просят в случае установления таких фактов незамедлительно обращаться с заявлением в органы полиции.