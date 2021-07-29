Новосибирск, 29 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Новосибирское региональное управление СКР рассказало о жалобах граждан, которые сообщили о звонках якобы сотрудников ведомства. Лжеследователи предлагают «оформить кредитные обязательства для извлечения выгоды по уголовным делам».

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

«При этом при поступлении указанных звонков определяется номер телефона приёмной руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, — уточнили в СКР. — Обращаем особое внимание жителей Новосибирской области, что сотрудники органов Следственного комитета, а также иных организаций не вправе требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств, это противозаконно и противоречит действующему законодательству Российской Федерации».

Новосибирцев просят в случае установления таких фактов незамедлительно обращаться с заявлением в органы полиции.