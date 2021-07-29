Москва выделила 1,1 мдрд рублей за закупку машин для такси и каршеринга
Москва, 29 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Власти Москвы с 2012 года выделили таксомоторным компаниям субсидии в размере 1,1 млрд рублей на покупку новый автомобилей для такси, сообщается на портале мэра столицы.
На данные средства закуплено уже более 46 тысяч машин такси. С 2017 года субсидии получают операторы каршеринга. Четыре компании уже обновили 12,2 тыс. автомобилей на сумму более 250 млн рублей.
Таким образом, по словам главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, за девять лет обновлено 70% столичного парка такси. Средний возраст машины — 2,7 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 августа 2021 года начнет действовать система цифровых профилей водителей такси.
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