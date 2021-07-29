Москва, 29 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Власти Москвы с 2012 года выделили таксомоторным компаниям субсидии в размере 1,1 млрд рублей на покупку новый автомобилей для такси, сообщается на портале мэра столицы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Такси

На данные средства закуплено уже более 46 тысяч машин такси. С 2017 года субсидии получают операторы каршеринга. Четыре компании уже обновили 12,2 тыс. автомобилей на сумму более 250 млн рублей.

Таким образом, по словам главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, за девять лет обновлено 70% столичного парка такси. Средний возраст машины — 2,7 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 августа 2021 года начнет действовать система цифровых профилей водителей такси.

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