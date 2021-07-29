Москва, , 09:00 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом «Евангелистской ассоциации имени Билла Грэма» Франклином Грэмом, обсуждались в том числе российско-американские отношения в условиях пандемии коронавруса.

На встрече, которая прошла 28 июля, была затронута тема приверженности традиционным семейным ценностям, в том числе обсуждалось требование ЕСПЧ к России узаконить однополые союзы.

«У России твердая и однозначная позиция на этот счет. Брак — это союз мужчины и женщины. В прошлом году абсолютное большинство наших граждан поддержало поправки в Конституцию, дающие нам право не исполнять подобные решения ЕСПЧ», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, рассмотрев жалобы, поступившие из России, на отказ в регистрации трёх однополых браков, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт, согласно которому действия российских властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Совет Думы 16 июля принял заявление, где говорится, что решение ЕСПЧ потребовать от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений «прямо противоречит Конституции Российской Федерации, ее статье 72, однозначно трактующей брак как союз мужчины и женщины, является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны».

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