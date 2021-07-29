Пекин, 29 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Китайский анимационный фильм «Белая змея 2: Злоключения Зеленой змеи», основанный на древней китайской легенде о Белой змее продолжил лидировать в прокате на материковой части Китая 28 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Глаз змея

Продолжение хита «Белая змея» от студии Light Chaser Animation собрало в прокате более 24,7 млн юаней (около $3,8 млн), в результате чего общие кассовые сборы достигли 279 млн юаней на шестой день с момента премьеры.

За ним расположилась картина «Китайские врачи», рассказывающая о борьбе Китая с эпидемией COVID-19. Фильм собрал более 16,14 млн юаней, а его общие кассовые сборы превысили 1,2 млрд юаней.

На третьем месте оказалась анимация «Агент Бэкком: Король медведей», продолжение фильма 2017 года «Медведь Бэкком: Агент 008», заработавшая почти 3,19 млн юаней.