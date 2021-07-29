Чита, 29 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Забайкальском крае число привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 выросло на 4,5 тыс. за минувшие сутки. Первым компонентом привились более 2,7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Таким образом, всего в регионе вакцинировались 255,5 тыс. местных жителей, завершили вакцинацию — 206,2 тыс. человек.

Как отмечается, в регионе работает 77 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации.

«Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого минздрава», — добавили в минздраве.