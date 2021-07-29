Благовещенск, 29 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Приамурье за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 132 человек. За весь период пандемии, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 28 июля, в области выявили 27 305 случаев заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 88 человек болеют ОРВИ. Ещё у 43 пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. И лишь один житель Приамурья переносит заболевание бессимптомно.

В области провели уже 1 107 173 теста на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние 24 часа — 3145.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за всё время пандемии жертвами COVID-19 стали 336 человек. Последние два смертельных случая были зарегистрированы в регионе 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки вакцинировали от COVID-19 ещё 1103 человека (днём ранее 1056). За всё время прививочной кампании, по данным на 28 июля, привились уже 144 723 жителя островного региона.