Пекин, 29 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Китайская ассоциация науки и техники (CAST) опубликовала свой список из 30 важнейших научных, инженерных и технологических проблем, которые являются ключевыми для научного развития и промышленных инноваций, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

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Список проблем на 2021 год был опубликован во время ежегодного собрания ассоциации, которое завершилось в Пекине 28 июля. Проблемы охватывают 10 научных областей, таких как математика, науки о земле, экология, информационные технологии и сельскохозяйственные науки.

Они включают в себя следующие вопросы: «Как создавать и воспроизводить воспоминания в мозге», «Как использовать искусственный интеллект для распознавания множества заболеваний с помощью медицинских изображений и оказания помощи в диагностике и лечении» и «Как использовать ветер, свет и воду для ускорения достижения целей углеродной нейтральности».

С 2018 года CAST отобрала и опубликовала 130 основных научных и инженерных проблем.