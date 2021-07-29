Москва, 29 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» отказалась бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через территорию Украину на август (63,7 млн кубометров в сутки), что вызвало рекордный рост цен на газ в Европе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах установили исторический рекорд, достигнув на пике $484 за 1 тыс. кубометров.

При этом поставки сжиженного природного газа в европейские страны падают, также снижаются запасы в хранилищах приёмных терминалов. С начала июля в европейскую газотранспортную систему поступило на 12% (около 1 млрд кубометров) меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем.

Как пишет издание, все свободные партии газа отправляются в азиатские страны, где спрос продолжает расти из-за жары и роста потребности в электроэнергии для кондиционирования.

Как сообщало ИА REGNUM, поставщиком природного газа в ЕС является Газпром. С ГТС Украины у российской компании на этот год действует долгосрочное бронирование мощностей: 109 млн куб. м в сутки, общий объём — 40 млрд куб. м.

Дополнительных прерываемых мощностей Газпром в июле не запрашивал, как и в мае и в июне. Были забронированы только твёрдые мощности.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания, в принципе, готова к продолжению транзита газа через Украину и после 2024 года, но исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны.

Читайте также: В Газпроме заявили, что не предлагали Украине покупать российский газ