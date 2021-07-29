Уфа, 29 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Родители вправе самостоятельно выбирать производителя школьной формы в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

Mptdnr.ru Новая школьная форма

Сообщается, что в республике реализуется проект «Единая школьная форма». При создании коллекции этой одежды учитывались санитарно-гигиенические требования к детской одежде с учетом климатических условий. Форма современна, эстетична и рекомендована к применению в школах Башкирии.

Отмечается, что вместе с тем родители обучающихся не ограничены в выборе производителя школьной формы. Они могут сами выбирать поставщика школьной формы.

«Реализация проекта единой школьной формы осуществляется за счет денежных средств родителей и опирается исключительно на добровольное и самостоятельное решение родителей обучающихся», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что республиканское УФАС нашло признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях министерства образования и науки республики, которое рекомендовало руководителям муниципальных отделов образования комплекты школьной формы единого образца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что эту коллекцию школьной формы создала ассоциация легкой промышленности региона совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.