Кызыл, 29 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявили 76 случаев.

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Новые носители выявлены также в Кызылском районе (+36), городе Ак-Довурак (+14), Дзун-Хемчикском районе (+14) и так далее.

«Из 169 заболевших 14 детей, 96 больным от 18 до 49 лет, 45 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 14 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 6366 случаев заражения. Как сообщало ИА REGNUM, в стационарах в настоящее время лечатся почти 1,5 тыс. больных. Скончались с 1 января 2021 года 55 человек.