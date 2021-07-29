Саратов, 29 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 253 случая заражения коронавирусом, сообщает 29 июля региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из числа новых зараженных пневмония диагностирована у 84 пациентов, с признаками ОРВИ — 159 человек, у 10 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 251 заражение. Всего подтверждено 72 558 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 67 753 человека, за сутки — 228 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 98 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 92 человека, 21 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в высших учебных заведениях Саратовской области уже выявлено 65 случаев заражения коронавирусом, из них 48 студентов и 17 сотрудников.

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