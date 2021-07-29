Пермь, 29 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Одна из крупнейших строек Пермского края — строительство путепроводов тоннельного типа через Транссиб — получит федеральную поддержку, сообщает пресс-служба администрации региона.

Volgograd.ru Строительство дорог

Тема осуждалась во время встречи губернатора Дмитрия Махонина с представителями Министерства транспорта России. Один тоннель (для четырех полос движения автомобильного транспорта) пройдет через Транссибирскую магистраль в створе продолжения ул. Дзержинского в Перми. Второй тоннель проложат в районе пл. Гайдара (для двух полос движения автомобильного транспорта и двух полос трамвайного движения).

Стороны договорились, что на эти работы из федерального бюджета будут направлены дополнительные средства. Окончательная стоимость будет определена после получения положительного заключения госэкпертизы. Ожидается, что это случится в августе.

Первым этапом станет возведение ул. Строителей, которая позволит перераспределить транспортные потоки Перми, разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Также она добавит трафик на Красавинский мост, который сейчас недостаточно загружен.

Общая протяженность объекта составит 7,2 км, стоимость строительства — 15,7 млрд рублей. Ввод трассы в эксплуатацию намечен на 2027 год. Сейчас благоустраивается участок дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской. Этот этап обойдется в 2,067 млн рублей, из них 400 млн рублей выделяется по федеральной программе «Стимул». Остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края.