Токио, 29 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Рылов вышел в финал на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com/evgen.rylov2396 Евгений Рылов

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Рылов выиграл полуфинальный заплыв, показав время 1 минута 54.45 секунды.

На втором месте финишировал венгерский пловец Телегди Адами (1:56.19). Замкнул тройку представитель Польши Радослав Кавецки (1:56.68).

Ещё один российский пловец Евгений Тарасевич занял пятое место в своём заплыве и не смог пройти в финал.