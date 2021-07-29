Джакарта, 29 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что в 2020 году число прибывших в страну туристов значительно снизилось, сообщает Kompas.

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Основываясь на данных центрального статистического агентства Индонезии, спад, произошедший в 2020 году, достиг 75%.

По словам министра, в 2021 году туристический поток в страну также уменьшится на 50−70%.

Одним из усилий, предпринимаемых министерством туризма, является сертификация по принципам CHSE (чистота, здоровье, безопасность и экологическая устойчивость). На сегодняшний день почти 6000 предприятий в 34 провинциях Индонезии получили данный сертификат, включая отели и рестораны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии по-прежнему запрещает иностранным рабочим приезжать в страну.

Подробнее в материале: Власти Индонезии запрещают иностранным рабочим приезжать в страну