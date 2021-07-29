Пекин, 29 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Китай успешно запустил спутник «Тяньхуэй I-04» с космодрома Цзюцюань на северо — западе Китая, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Синьхуа РН «Чанчжэн-5»

Отмечается, что спутник был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-2D» в 12:01 по пекинскому времени, а затем успешно вышел на запланированную орбиту без происшествий.

Назначение спутника пока не сообщается, как и детали запуска, который стал уже 381-й миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн».