Нейпьидо, 29 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Мьянма может стать страной, из которой COVID-19 будет бесконтрольным образом распространятся. Об этом 29 июля заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс, его слова приводит издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «Дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин», — сказал спецдокладчик ООН.

Также Эндрюс отметил, что, по его данным, точное число заразившихся SARS-CoV-2 и летальных исходов от нового заболевания в Мьянме неизвестно.

При этом он напомнил, что у страны общая граница с государствами, в которых живет третья часть населения планеты Земля, такими как Бангладеш, Индия и Китай.

«Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация», — добавил спецдокладчик.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 195 924 801.