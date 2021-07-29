Москва, 29 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Модельная линейка компании Volkswagen в России расширилась бюджетной версией кроссовера Taos с автоматической трансмиссией. Об этом сообщается на сайте «АвтоВзгляд».

Newsroom.vw.com Volkswagen Taos

На данный момент Taos продаётся в России с двумя моторами — 110-сильным мотором рабочим объёмом 1,6 литра и 150-сильным наддувным «движком» объёмом 1,4 литра.

С последним силовым агрегатом работает новый семискоростной «робот». Переднеприводный кроссовер «трудится» с восьмиступенчатым «автоматом». 110-сильный мотор сочетается с пятискоростной механической коробкой передач.

Ожидается, что в скором времени на российском рынке появится ещё одна модификация Taos с 1,6-литровым агрегатом, сочетающимся с шестискоростным «автоматом».

Напомним, компания Volkswagen готовит к премьере в Китае обновленный удлиненный седан Jetta под названием Sagitar. В основу модели ляжет архитектура MQB, а под капот автопроизводитель установит турбомотор TSI.

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