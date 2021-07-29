Северобайкальский район, Бурятия, 29 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. При строительстве Байкальского тоннеля, открытие которого состоялось накануне, 28 июля, были приняты уникальные решения. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии egov-buryatia.ru Байкальский тоннель

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По его словам, здесь проложен безбалластный путь. Кроме того, автоматические двери на портале будут поддерживать постоянную температуру в тоннеле круглый год. Отдельно глава РЖД остановился на экологии.

«Здесь не будет больше сбросов неочищенных вод, здесь установлены самые современные очистные сооружения. В процессе строительства было высажено более 40 тысяч деревьев, саженцев на более чем 20 гектарах земли и выпущено более 16 тысяч мальков в реку Селенга», — отметил он.

Напомним, тоннель длиной 6,7 км соединяет территории Иркутской области и Бурятии. По словам главы республики Алексея Цыденова, ввод его в строй и запуск второго пути БАМа, позволит увеличить пропускную способность в пять раз.