Казань, 29 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Татарии подтверждены еще пять летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 29 июля 607 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В числе умерших — трое мужчин и две женщины в возрасте от 66 до 89 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы ПАО «КамАЗ» на 27 июля вакцинацию от COVID-19 прошли 19 003 человека, второй компонент получили 11 330 сотрудников.

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