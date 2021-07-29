Киев, 29 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Встреча президента США Джозефа Байдена и главы Украины Владимира Зеленского может пройти «на повышенных тонах». Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

Facebook.com/joebiden Джо Байден

По его мнению, поводом может стать ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2».

«Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком», — отметил Арахамия.

Депутат допустил, что Конгресс США может начать противодействовать решению Байдена относительно газопровода. Об этом свидетельствуют «десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу с Зеленским».

Арахамия добавил, что «заигрывание» США с Россией на теме «Северного потока — 2» — это попытка выстроить антикитайскую коалицию.

Как сообщало ИА REGNUM, перед визитом Зеленского в Вашингтон отправятся глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.