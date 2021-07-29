Чебоксары, 29 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. С 1 августа в Чувашии увеличатся страховые пенсии почти у 77 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Размер пенсий работающих граждан ежегодно пересчитывается в августе на основе страховых взносов за 2020 год, не учтённых при назначении или предыдущем перерасчёте пенсии. И августовская прибавка носит индивидуальный характер: её размер зависит от уровня зарплаты и количества пенсионных коэффициентов.

По данным ведомства, в Чувашии перерасчёт с августа будет произведён 76,9 тыс. работающим пенсионерам. Максимальная прибавка — 296 рублей 58 копеек, средний размер увеличения — 170 рублей 15 копеек.

Напомним, в 2020 году в Чувашии страховые пенсии по старости получали 317,6 тыс. человек, средний размер пенсии составлял 14,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по части индексации пенсий работающим пенсионерам, документ до сих пор не представлен.