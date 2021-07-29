Москва, 29 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Граждане становятся жертвами финансовых пирамид по своему желанию в поисках дополнительного дохода или инвестиций. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, передают РИА Новости.

Pexels.com Пирамида

Лях пояснил, что финансовые пирамиды продвигают себя очень активно. Человек забивает в поисковике запрос про доходность и инвестиции, и попадает на рекламу с именно такими словами. По данным ЦБ, в месяц люди теряют в финансовой пирамиде 30−50 млн руб

Также сотрудник Центробанка предупредил, что не нужно поддаваться на финансовую рекламу с участие известных спортсменов или актеров. Это не основание считать проект успешным. «Как правило, они не имеют никакого отношения к рекламируемой компании», — добавил Лях.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за I квартал 2021 года выявлено 85 компаний с признаками финансовых пирамид.

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