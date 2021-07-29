Москва, 29 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. На фоне низкой базы во втором квартале текущего года реальные располагаемые доходы жителей России в годовом выражении увеличились на 8,6%. Об этом 28 июля сообщается в докладе Росстата.

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При этом реально располагаемыми денежными доходами являются все доходы граждан после вычета из них обязательных платежей, с корректировкой на инфляцию.

По данным ведомства, во II квартале 2021 года реальные доходы граждан РФ увеличились на 3,7%, после того как в I квартале было зафиксировано их снижение на 3,7%.

Кроме того, Росстат уточнил данные по динамике этого показателя за первые три месяца 2021 года, который до того составлял 3,6%

Также ведомство провело корректировку данных по снижению показателя по итогам минувшего года. Согласно новым скорректированным данным, в 2020 году у доходов жителей РФ положительная динамика наблюдалась только в I квартале, когда был отмечен их рост на 1,9%. При этом наибольшее снижение доходов — 7,1% — было зафиксировано во II квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля из доклада Росстата «О социально-экономическом положении России» стало известно, что реальная начисленная заработная плата в России в мае 2021 года снизилась на 1,7% по сравнению с апрелем, а рост в годовом выражении замедлился до 3,3% с 7,8% месяцем ранее.