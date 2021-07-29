Уфа, 29 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров пройдет в Уфе с 11 по 23 августа 2021 года. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе

Сообщается, в первенстве, которое впервые пройдет на территории России, примут участие 1500 спортсменов из 54 стран мира.

Отмечается, что соревнования будут проходить при соблюдении санитарных правил и требований.

«Участники, гости и представители СМИ из других стран при въезде в Россию предъявляют действительный серологический тест ПЦР на SARS-CoV-2 с отрицательным результатом, сделанный не ранее 72 часов с момента прибытия в страну. На территории Республики Башкортостан будут организованы и проведены экспресс-тесты на антитела для COVID-19 всех участников по прибытии и на входе в «чистую зону». Также будет осуществляться измерение температуры тела (со лба) всех участников, входящих в зал соревнований и тренировок, с помощью инфракрасного термометра», — приводит пресс-служба слова министра спорта Башкирии Руслана Хабибова.

Сообщается, что при положительном тесте на коронавирус для участников и гостей подготовили обсерватор. С 11 по 14 августа пройдут соревнования по грэпплингу, а с 15 по 23 августа — по вольной и греко-римской борьбе.