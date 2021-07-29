Брюссель, , 08:34 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» и крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» ведут «политическую игру» вместо заботы о гражданах. Об этом 28 июля сообщила депутат Европарламента Виола фон Крамон в соцсети Twitter.

Виола фон Крамон Heinrich Böll Stiftung

Она критически высказалась по поводу того, что руководство «Мечты» отказалось от согласованного с Евросоюзом соглашения от 19 апреля между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Депутат также отметила, что депутаты от ЕНД это соглашение отказались подписать.

«Самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» даже не пыталась подписать это соглашение с ЕС. Получается, что что обе политические силы играют ужасную политическую игру за счёт граждан», — написала Крамон.

Она добавила, что именно позиция депутатов ЕНД позволила руководству «Мечты» заявить о выходе из соглашения с оппозицией. Евродепутат добавила, что планирует вскоре приехать в Грузию.

Напомним, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства».

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