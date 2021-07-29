Страсбург, Франция, 29 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Совет Европы готов выделить до €55 тыс. специалистам, которые могли бы давать консультации в сфере развития системы управления крупными городами Украины. Об этом говорится в тендерной документации, сообщает 29 июля RT.

Киев

Консультантов ищут в рамках проекта по укреплению децентрализации и реформированию украинского госуправления. Цель проекта — обеспечение «эффективной работы» такой системы органов местного самоуправления на Украине, которая соответствует стандартам ЕС.

Предполагается, что отобранные в конкурсе специалисты должны будут реализовать около 50 различных мероприятий до конца 2022 года. В числе таких мероприятий могут быть различные консультации, подготовка отчётов, участие во встречах и конференциях, а также поддержка жителей различных украинских агломераций, которые «склонны к объединению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США подготовил гранты для участников «борьбы с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине.

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