Чита, 29 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Гидрологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к 29 июля уровень воды на отдельных участках рек Аргунь, Онон и Нерча поднялся на 3−21 см, на некоторых реках Могочинского района — сразу на 78−100 см.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Река в Забайкалье

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В результате оказались подтоплены поймы рек Аргунь, Шилка, Онон у ряда населённых пунктов. При этом на реках Онон у села Верхний Ульхун и Хилок у села Могзон поймы освободились от воды.

«В ближайшие двое суток ожидается рост уровней воды на Аргуни у села Олоча — на 15 см, Шилка у города Сретенск — на 16 см, Нерча у села Зюльзя — на 10 см, у города Нерчинск — на 8 см. На остальных реках будет преобладать спад», — отметили в управлении.

Спасатели призвали жителей проявлять бдительность и не купаться в реках, пока уровень воды не вернётся к норме.