Киев, , 08:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщила 28 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева (сс) Friends of Europe

«Стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Украиной основных структурных маяков, которые были определены ею», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идёт о законопроектах, призванных усилить корпоративное управление банками, а также законопроекты, касающиеся Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

«Отношения с МВФ очень важны для нас, и мы будем продолжать выполнять договорённости с международными партнёрами», — процитировали в пресс-службе слова Зеленского.

Он поблагодарил МВФ за поддержку Украины во время пандемии, а также заверил Георгиеву, что держит под личным контролем проведение судебной реформы.

Стороны также обсудили запуск рынка земли на Украине, инфраструктурные реформы, законопроект о Национальном банке Украины, а также темпы восстановления экономики страны и показатели её бюджета.

Позже Георгиева сообщила, что в сентябре 2021 года миссия МВФ посетит Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович заявил, что Украина получит очередной транш от ЕС, когда завершит реформу судебной системы.

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